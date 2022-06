Magnum - S03 E07 - Mon voisin le tueur

Magnum retrouve Jin dans une laverie automatique pour lui demander de ne plus utiliser son image pour venter les mérite de sa nouvelle société spécialisée dans le nettoyage de billets de banque. De retour à la Mariana, Higgins lui présente Maui et Penna, deux hommes qui soupçonnent leur voisin, un professeur d'université, d'être un meurtrier. Ils l'ont vu sortir une femme de son coffre et d'après eux, elle serait encore chez lui. Ils se sont donc cotisés avec plusieurs voisins pour que Higgins et Magnum mènent l'enquête. Ces derniers trouvent une couverture dans le coffre du professeur, et la donne à Noelani pour analyse. Elle présente des trace de sang et de transpiration qui appartiennent à une femme d'origine asiatique. Jin rencontre une dame d'un certain âge à la laverie, Oleen, et il se prend d'affection pour elle. Il se rend compte qu'elle a oublié une chaussette dans un sèche-linge et il demande à Rick de l'aider à trouver son adresse pour la lui rapporter. Une fois chez elle, il découvre qu'elle élève sa petite fille, le temps que sa fille revienne de sa cure de désintoxication. Il décide alors de lui remettre tous les bénéfices de sa nouvelle société. Magnum et Higgins retournent chez le professeur et trouvent la photo d'une jeune asiatique en fouillant dans son ordinateur. Ils donnent rendez-vous à Maui pour lui en faire part. Pendant ce temps-là, Penna surveille la maison de son voisin et découvre qu'il s'apprête à prendre la route. Magnum et Higgins lui demandent de le suivre en attendant qu'ils les rattrapent. Les deux enquêteurs finissent par arrêter le professeur, qui leur explique aider de jeunes asiatiques victimes d'un trafic d'être humains. Ils sortent la jeune asiatique de son coffre et la conduisent au poste.Grâce à un interprête vietnamien, ils comprennent que le professeur disait vrai : elle fait partie d'un réseau de prostitution et de nombreuses femmes sont retenues contre leur gré. Le professeur conduit la police à l'endroit où les femmes sont prisionnières, mais ils arrivent trop tard, elles ont déjà été déplacées. Le professeur explique avoir confié l'une des femmes qu'il a sauvées à une association. Il y emmène Magnum, Higgins et Katsumoto qui interrogent une rescapée. La jeune femme dit avoir été retenue dans une maison sur Pauha Avenue et Higgins retrouve une adresse mail qui a servi à la location de la maison, et qui vient d'être utilisée pour louer un entrepôt. La police s'y rend et sauve les dizaines de filles retenues prisonnières.