Magnum - S03 E09 - Retour de bâton

Lorsque Higgins est enlevée par un mystérieux ravisseur, Magnum découvre qu'un de ses anciens clients, qu'il a envoyé en prison, a décidé de se venger de lui. Le ravisseur, fils de cet ancien client, veut faire évader son père et exige de Magnum qu'il attaque le convoi pénitentiaire qui va transférer son père. L'échange des deux otages tourne mal et Magnum se retrouve à son tour otage, avant d'être secouru in extremis par Katsumoto, TC et Rick. Suzy, la nouvelle employée du restaurant de Rick dont il est amoureux, fait le premier pas et invite Rick à danser.