Magnum - S03 E10 - Un week-end romantique

Higgins profite de quelques jours de vacances dans un hôtel d'Oahu avec Ethan. Un des clients de l'hôtel leur demande de l'aide pour retrouver la bague de fiançailles qu'il devait offrir à sa petite amie. De son côté, Magnum est engagé par une jeune femme qui vient de retrouver un enveloppe remplie d'argent sur son pare-brise, avec l'écriture de son mari Liam. Le problème est que ce dernier est censé être encore en opération en Afghanistan et ne devait rentrer que quelques semaines plus tard. Elle se demande pourquoi il ne l'a pas contactée directement. En enquêtant, Magnum découvre que l'homme a échangé sa permission avec son meilleur ami, et que ce dernier est mort avec toute son unité au cours d'une mission. Rongé par le remords, le soldat n'a pas pu se résoudre à retrouver sa femme et sa fille et Magnum apprend qu'il a acheté une arme. Craignant le pire, il fera tout pour le retrouver avant qu'il commette l'irréparable.