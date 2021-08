Magnum - S03 E11 - Jardins secrets

Une femme fait appel à Higgins et Magnum pour enquêter sur le meurtre dont elle a été témoin. La victime est son amant. Pour cette raison, elle refuse d’aller voir la police, un choix qui fait s’opposer les deux opinions de Magnum et Higgins. Rick quant à lui rend visite à son vieil ami Pic à glace en prison, mais l'état de santé de ce dernier est très alarmant et ses jours sont comptés…