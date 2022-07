Magnum - S03 E13 - Les apprentis parents

"Magnum et Higgins découvrent un bébé abandonné devant le portail du domaine, et entreprennent de retrouver sa mère. Parrallèlement, une compagnie d'assurance leur confie une autre mission : retrouver des truffes blanches volées dans un restaurant, dont la valeur avoisine les 250 000 dollars. Le restaurateur les met sur la piste de l'un de ses serveurs qui devient un potentiel suspect. En recoupant les informations, ils parviennent jusqu'au cerveau de l'opération, qui vient de se faire tuer, par le restaurateur lui-même. Celui-ci avait sciemment acheté des fausses truffes et organisé leur vol pour toucher les sous de l'assurance. Dans le même temps, Kumu parvient à retrouver la mère du bébé et celle-ci accepte de le reprendre et de s'en occuper."