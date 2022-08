Magnum - S03 E15 - Randonnée mortelle

TC décide d'enquêter sur la mort d'une randonneuse, car il l'a aperçue depuis son hélicoptère avant sa mort et les éléments de l'enquête lui paraissent lacunaires. Avec l'aide d'Higgins, il va découvrir que l'assassin de la jeune Crystal n'est autre que son père Raymond, qui l'a tuée car elle s'apprêtait à découvrir que son frère Gabe avait tué sa meilleure amie Raina. Magnum accueille son oncle Bernardo, qu'il considère comme un second père. Celui-ci, qui vient lui demander d'être son témoin de mariage, va aussi lui annoncer qu'il a été éperduement amoureux de sa mère. Après une réaction un peu vive, Magnum fait machine arrière et fait un pas vers son oncle.