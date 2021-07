Magnum - S03 E02 - Décollage immédiat

Higgins dîne pour la première fois au restaurant avec le Dr Ethan Shah, mais demeure néanmoins sur ses gardes et demande à Kumu de mener une enquête discrète sur son prétendant. D’autre part, afin de gérer au mieux l'équilibre budgétaire de la propriété, elle accepte une mission à contrecœur : elle doit localiser et récupérer un appareil pour une entreprise de location d'avions. Toutefois, elle et Magnum découvrent que l’avion en question est l’outil d’un trafic organisé par un cartel de la drogue. Ce même cartel surprend le binôme en ouvrant le feu, provoquant un atterrissage en catastrophe dans la jungle et la découverte d’un passager clandestin...