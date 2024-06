Magnum - S04 E02 - Le baptême du feu

Higgins et Magnum enquêtent sur la mort de Makoa Brown, ouvrier sur un chantier. Au fil de l'enquête, ils découvrent que Makoa avait été inculpé pour le meurtre du jeune Michael Aquino, puis relaxé. Le père de la victime l'avait harcelé pendant des mois. Le chef de chantier, Ioha, ment à Magnum et Higgins, ce qui les convainc de le suspecter. Pendant ce temps, TC et Shammy sont pris en otage par deux trafiquants de drogue qui veulent récupérer leur cargaison. TC est gravement blessé et Shammy parvient à prévenir les secours. Rick demande conseil à Kumu pour des cocktails, mais la discussion dévie très vite sur Suzy...