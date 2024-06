Magnum - S04 E03 - Infiltrés

Higgins surprend Lia chez Magnum. Elle est désormais au courant de leur relation. Elle ne manque pas de cuisiner Thomas pour en savoir plus sur sa nouvelle compagne. Les deux enquêteurs sont engagés pour retrouver deux sacs de golf dérobés d'une valeur de 5 000 dollars. Le sort de Trevor, le jeune homme qui les a engagés pour retouver les sacs, est étroitement lié à ce vol. Accusé à tort, il a été radié du club au sein duquel il devait passer chez les pros. C'était le but de sa vie, ses parents avaient tout sacrifié pour la passion qui est la sienne et il n'a aucun mobile valable de les avoir subtilisés. Les sacs contiennent-ils autre chose que des clubs de golf ?