Malik Bentalha - Encore

« Si tu veux savoir où tu vas, rappelle-toi toujours d’où tu viens ! » Originaire du Gard, Malik Bentalha est arrivé à 18 ans à Paris pour y démarrer sa carrière au Point Virgule avec l’aide d’Alex Lutz, devenu depuis son mentor. Par la suite, il se produit au Jamel Comedy Club. Depuis, l'humoriste, qu'on a récemment pu voir au cinéma dans "Pattaya" et "Taxi 5", ne cesse de jouer partout en France et à l’étranger à guichets fermés !Après l’énorme succès de son premier spectacle "Malik se la raconte", TF1 a le plaisir d'offrir à ses téléspectateurs "Encore", le second one man show de Malik Bentalha en direct… du Dôme de Paris - Palais des Sports. Il se raconte à travers différents thèmes comme son enfance mais aussi son rapport à la notoriété et des sujets divers comme le bio ! Pour l’occasion, il sera entouré de plusieurs invités surprises !Drôle et généreux, ce spectacle met en avant son atout principal : sa répartie. En plus, Malik Bentalha laisse une grande part d’improvisation avec le public. A la fois sincère et authentique, il va vous faire vivre une soirée de fous rires garantis ! "Encore", un spectacle à ne surtout pas manquer !