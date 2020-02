Malik : Un rêve en grand

Ces deux dernières années ont été riches de rencontres, de projets et de voyages pour Malik Bentalha.Du lancement de "Taxi 5" à la préparation du direct du spectacle "Encore" sur TF1 en passant par le rodage du show en région, les représentations à l’Olympia ou les tournages de films, découvrez l’humoriste et comédien comme vous ne l’avez jamais vu.A travers le regard tendre et vrai de ses proches, anonymes et stars de tous les milieux comme Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Jérôme Commandeur ou JR, ce film dévoile l’intimité de cet artiste hors norme. L’occasion de le suivre dans son village d’enfance avec ses proches, lors de ses tournées et promo aux quatre coins de la France, en Suisse, en Belgique et jusqu’à La Réunion. Ou simplement chez lui, loin du tumulte de la vie médiatique.Au plus près de l’artiste, on devine un jeune homme de 30 ans prêt à tout pour rendre l’amour que ses fans lui envoient.Entre moments de rires, de doutes, challenges à relever et élaboration de son spectacle, ce film montre les coulisses de la vie d’un artiste prêt à dépasser les limites du stand up pour explorer de nouveaux horizons. Avec les témoignages de : Alex Lutz, Florence Foresti, Soprano, Isabelle Nanty, Géraldine Nakache, DJ Snake, Djamel Fezari (DJ Kore) et Oxmo Puccino, rappeur.

