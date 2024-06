Maman ne te fera aucun mal...

Pour protéger leur fille, Lisa, Ryan décide de quitter sa femme, Nina, qui est alcoolique et refuse de se soigner. Celle-ci s'en prend violemment à lui. Quelques années plus tard, Ryan vit heureux avec Lisa et Kristen, avec laquelle il s'apprête à se fiancer pour la plus grande joie de Sierra, la meilleure amie et collègue de Kristen. Mais Nina qui est sortie de prison apprend par les réseaux sociaux les fiançailles de son ex-mari...