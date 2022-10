Mamans ados - Episode 1 : Solène, la maman célibataire en quête d'indépendance

À 16 ans, Solène est maman célibataire. Son petit copain l’a abandonnée pendant sa grossesse. Mais Solène n’est pas isolée, elle vit avec son fils Kassim, 11 mois, chez son père Benjamin. Ce « jeune » grand-père a beau être très impliqué dans l’éducation du petit garçon, 3 générations sous le même toit ça commence à faire beaucoup ! Solène rêve de prendre son indépendance et de vivre seule avec son fils. Mais a-t-elle idée de ce à quoi vont ressembler ses responsabilités ? Et comment compte-t-elle assurer son avenir et celui de son fils alors qu’elle n’arrive pas à se projeter dans le futur ni même à s’imaginer travailler ? Son père est très inquiet...