Mamans ados - Episode 2 : Enola, le bébé surprise

Enola, 16 ans, est en classe de 1ère éco gestion. Aussi bonne élève que sportive, la jeune femme menait une vie tranquille chez ses parents, en couple avec Alex depuis plusieurs années. Mais un soir, sa vie entière bascule de manière irréversible. Des douleurs au ventre la réveillent, sa mère appelle le SAMU et Enola apprend qu’elle va accoucher dans 2 heures ! Elle fait ce qu’on appelle un déni de grossesse total : un cas très rare qui ne concerne que 3 naissances sur 1000. Comment cette lycéenne va-t-elle apprendre à devenir maman d’un enfant arrivé du jour au lendemain sans avoir eu le temps de s’y préparer ? Comment va-t-elle jongler entre ses cours au lycée, le BAC qui arrive et l’allaitement de sa petite fille ? Et enfin, réussira-t-elle à épargner son couple avec un bébé qui chamboule inévitablement tous ses projets d’avenir ?