Mamans ados - Episode 3 : Lindsey, la maman complexée

Lindsey, 16 ans est encore lycéenne et déjà maman d’un petit Giany, 10 mois. Elle vient de s’installer dans un appartement avec son fils et son petit ami Flavian. Ils découvrent ensemble les joies de l’indépendance ! Et forcément à cet âge, on prend rapidement de mauvaises habitudes alimentaires. Alors la jeune maman s’est lancé le défi de perdre une dizaine de kilos pour retrouver son corps d’avant grossesse… Au menu : rééquilibrage alimentaire et sport, tout en gérant son fils et ses études. Arrivera-t-elle à tenir le rythme ?