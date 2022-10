Mamans ados - Episode 6 : Alicia, l'ado influenceuse

À 16 ans, Alicia réunit déjà plus d’1 million d’abonnés sur ses réseaux sociaux ! Un succès qu’elle doit surtout au duo qu’elle forme avec sa fille Kataleya, 1 an. La jeune maman, fusionnelle avec son bébé et toujours logée chez ses parents, commence tout doucement à gagner sa vie comme influenceuse. Mickael, son petit ami et père de son enfant a, lui, beaucoup de mal à trouver sa place dans son couple et auprès de sa fille. Alicia va se démener pour sauver son couple et aider Mickael à s’impliquer dans son rôle de père.