Mamma Mia ! Here we go again

Cinq ans après les événements du premier film, Sophie Sheridan prépare la réouverture de l’hôtel de sa défunte mère, Donna. C’est l’occasion pour elle de réunir ses trois pères et de se plonger dans l’histoire de sa mère, maintenant qu’elle aussi attend un enfant. Grâce au journal intime de Donna, sa propre histoire fait écho à celle de sa fille. On la voit rencontrer Bill, Harry et Sam, vivre trois histoires d’amour enchevêtrées et se découvrir elle-même. Le passé de la mère et le présent de la fille sont étroitement liés par la famille, l’amour et l’amitié mais aussi par le lieu, l’île de Kalokairi en Grèce, où tout commence lorsque la jeune Donna décide d’y passer ses vacances d’été, accompagnée de ses deux meilleures amies, Tanya et Rosie. Entre surprises, doutes, joies et deuil, le tout ponctué par les chansons du groupe ABBA, Sophie appréhende de nouvelles étapes de sa vie qui vont rapprocher la mère et la fille au-delà de toutes frontières.