AVANT PREMIÈRE -Manifest, Saison 2 : le 1er épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

L’histoire

Quand le vol 828 atterrit sans encombre après avoir été fortement perturbé par des turbulences, passagers et équipage sont soulagés. Mais pendant les quelques heures qu'a duré le voyage, cinq années se sont écoulées au sol, et leur entourage a depuis longtemps perdu espoir et fait son deuil.

Or, voilà que par miracle une deuxième chance s'offre à tous.

Alors qu'ils assimilent peu à peu cette nouvelle réalité, ils se retrouvent confrontés à un mystère encore plus étrange et certains comprennent bientôt que leur destin dépasse peut-être tout ce qu'ils auraient pu imaginer...

Au casting

Melissa Roxburgh (Michaela Stone), Josh Dallas (Ben Stone)

Athena Karkanis (Grace Stone), J.R. Ramirez (Jared Vasquez)

Luna Blaise (Olive Stone), Jack Messina (Cal Stone)

Parveen Kaur (Saanvi Bahl), Matt Long (Zeke Landon) ...

Episode 1 « Attachez vos ceintures » sur MYTF1 Premium

La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au niveau du ventre. Avant d’être transportée à l’hôpital, elle demande à Ezekiel de s’enfuir. Dans un état second, elle ressent un appel intérieur : elle est à nouveau dans l’avion mais cette fois, il chute et Caleb, assis à côté d'elle, lui demande de sauver les passagers. Deux mois plus tard. Ben essaie de retrouver le maximum de passagers du vol 828 afin de déterminer s’ils savent quelque chose au sujet de la date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024.

On les pensait morts, ils reviennent 5 ans après…

Manifest, à partir de Mardi 10 novembre 2020 à 21h05 sur TF1