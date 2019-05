Manifest : Découvrez le premier épisode en exclusivité sur MYTF1 Premium

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Avant-première

Mardi 14 mai prochain, TF1 diffusera sa toute nouvelle série évènement : Manifest. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre sur votre box et ce, pour une durée de 7 jours !

Casse-tête aérien

Un avion disparaît des radars… et atterrit cinq ans et demi plus tard ! Les passagers, sains et saufs, n’ont pas vieilli mais ils se retrouvent confrontés à un problème de taille. Tout le monde les pensait morts et pendant leur absence, la vie a suivi son cours. Ils doivent désormais s’adapter à leur nouvelle existence. Produite par Robert Zemeckis (Forrest Gump, Retour vers le futur), Manifest mêle drame familial, enquête et fantastique.

Aux frontières de la réalité

Créée par Jeff Rake (Les mystères de Laura, The Tomorrow People) et lancée sur NBC en septembre 2018, Manifest a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du pilote, soit le plus gros lancement d’une série sur la chaîne américaine depuis This is Us en 2016. Dès le premier épisode, le téléspectateur se retrouve face à une série d’énigmes à résoudre. Où a disparu le vol 828 pendant plus de cinq ans ? Pourquoi les passagers n’ont-ils pas pris une ride ? Pourquoi entendent-ils des voix depuis qu’ils sont revenus ? Que savent réellement les autorités de cette mystérieuse histoire ? Différentes théories fusent et plusieurs pistes se dessinent. Ben, interprété par Josh Dallas (Once Upon a Time, Thor) et Michaela, jouée par Melissa Roxburgh (vue notamment dans Star Trek : sans limites et Arrow) tentent de percer le mystère, quitte à mettre leur vie et celles de leurs proches en danger. A leurs côtés, on retrouve Athena Karkanis (House of Cards) dans la peau de Grace et J.R. Ramirez (Jessica Jones) qui incarne Jared. Des personnages perdus face à une réalité qui les dépasse et dont on suit les émotions et les interrogations tout au long des seize épisodes de la saison 1. Leurs aventures ne s’arrêteront pas là puisque NBC a annoncé une deuxième saison pour l’automne 2019.

MANIFEST, Mardi 14 mai 21h sur TF1