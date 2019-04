Manifest : La série événement débarque Mardi 14 mai, 21h sur TF1

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Casse-tête aérien

Un avion disparaît des radars… et atterrit cinq ans et demi plus tard ! Les passagers, sains et saufs, n’ont pas vieilli mais ils se retrouvent confrontés à un problème de taille. Tout le monde les pensait morts et pendant leur absence, la vie a suivi son cours. Ils doivent désormais s’adapter à leur nouvelle existence. Produite par Robert Zemeckis (Forrest Gump, Retour vers le futur), Manifest mêle drame familial, enquête et fantastique.

Le 7 avril 2013, la famille Stone s’apprête à embarquer pour New York après un séjour en Jamaïque. Suite à un surbooking, ils se retrouvent dispatchés sur deux vols différents. Michaela et son frère Ben voyagent avec Cal, le fils de Ben, atteint d’une leucémie. Olive, la jumelle de Cal, leur mère Grace, et les parents de Michaela et Ben prennent le vol initialement prévu et arrivent sans encombre. En revanche, l’autre avion traverse une zone de turbulences très intenses. A l’atterrissage, les passagers débarquent sur le tarmac au milieu de voitures de police. La NSA leur annonce que plus de cinq ans se sont écoulés et qu’ils sont tous présumés morts. Les 191 passagers ainsi que l’équipage n’ont pas vieilli et revoient leurs proches qui les croyaient disparus. Chacun aborde l’incroyable nouvelle à sa façon et accueille celles et ceux qu’ils pensaient ne plus jamais revoir avec beaucoup d’émotion. Grace retrouve son fils et son mari. Olive, désormais adolescente, découvre que son frère jumeau n’a pas vieilli, contrairement à elle. Le père de Ben et Michaela leur apprend le décès de leur mère. Pour Michaela, le choc est d’autant plus rude que son fiancé, Jared, a finalement épousé sa meilleure amie, Lourdes. Elle s’installe temporairement chez Ben et ignore quand elle pourra reprendre ses fonctions au sein de la police. De son côté, Saanvi Bahl, une autre passagère, brillante oncologue, réalise que les résultats des recherches qu’elle avait déposées en 2013 ont permis de mettre en place un nouveau protocole clinique pour traiter le cancer. Cal a maintenant de fortes chances de guérir car sa maladie n’a pas évolué alors que le recherche a progressé. De son côté, Grace ne sait comment annoncer à Ben qu’un nouvel homme partage désormais sa vie… Alors que chacun tente de comprendre ce qui s’est passé et de reprendre le cours de son existence, Michaela commence à entendre des voix. Très vite, elle se rend compte qu’elles la guident pour éviter des catastrophes ou aider des personnes en difficulté. Ben lui confie les entendre également. Ils réalisent qu’ils ne sont pas les seuls à être «guidés».

Aux frontières de la réalité

Créée par Jeff Rake (Les mystères de Laura, The Tomorrow People) et lancée sur NBC en septembre 2018, Manifest a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du pilote, soit le plus gros lancement d’une série sur la chaîne américaine depuis This is Us en 2016. Dès le premier épisode, le téléspectateur se retrouve face à une série d’énigmes à résoudre. Où a disparu le vol 828 pendant plus de cinq ans ? Pourquoi les passagers n’ont-ils pas pris une ride ? Pourquoi entendent-ils des voix depuis qu’ils sont revenus ? Que savent réellement les autorités de cette mystérieuse histoire ? Différentes théories fusent et plusieurs pistes se dessinent. Ben, interprété par Josh Dallas (Once Upon a Time, Thor) et Michaela, jouée par Melissa Roxburgh (vue notamment dans Star Trek : sans limites et Arrow) tentent de percer le mystère, quitte à mettre leur vie et celles de leurs proches en danger. A leurs côtés, on retrouve Athena Karkanis (House of Cards) dans la peau de Grace et J.R. Ramirez (Jessica Jones) qui incarne Jared. Des personnages perdus face à une réalité qui les dépasse et dont on suit les émotions et les interrogations tout au long des seize épisodes de la saison 1. Leurs aventures ne s’arrêteront pas là puisque NBC a annoncé une deuxième saison pour l’automne 2019.

