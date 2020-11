Manifest - S01 E07 - En un battement de coeur

"Les soupçons se concentrant sur Unified Dynamic Systems, Ben décide de les espionner par la voie financière : il entre comme simple comptable dans le cabinet d’expertise qui gère les comptes d’UDS. Ses recherches le conduisent rapidement à Fiona Clarke, la scientifique spécialisée dans le rapport corps/esprit, et qui se trouvait aussi à bord du vol 828. Saanvi et Ben la rencontrent : elle leur raconte comment elle a été contactée et financée par Singularity Project (SP) –une branche d’UDS- sans pour autant être impliquée dans les expériences réalisées sur les passagers disparus. Ben récupère toutes les données existantes sur SP dans l’espoir de découvrir où les passagers-cobayes ont été conduits. Mais Vance l’oblige à lui donner la clé sur laquelle il a tout stocké. Jared et Michaela interviennent sur un homicide. Michaela découvre que le neveu de la victime était gravement malade et qu’il a été sauvé par une greffe de cœur : celui de Evie."