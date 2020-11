Manifest - S01 E13 - Faire une croix

"Ezekiel refuse de rentrer à New York. Michaela reste avec lui pour en savoir plus. Ils ont un appel commun : « repars ». Tentant de le comprendre, il retourne à la grotte dans laquelle Ezekiel était bloqué. Puis à la stèle à la mémoire de la sœur d’Ezekiel, morte par sa faute. Mais l’appel ne semble toujours pas comblé. Michaela le convainc alors de retourner dans le monde, parmi les vivants. Ezekiel accepte malgré sa réticence à recontacter sa famille. En partant ils découvrent une peinture rupestre représentant deux personnes se tenant la main. A New York, Saanvi découvre qu’Ezekiel a le même marqueur d’ischémie que tous les passagers. Des hommes jettent une brique à travers la fenêtre de la famille Stone. C’est l’œuvre d’un groupe anti-vol 828 – mené par Cody Webber - qui considère les passagers comme une menace. Ben décide de parler des appels à Olive mais il découvre que Caleb l’a mise au courant depuis longtemps… et pourtant elle est toujours vivante. Grace demande à Ben de revenir à la maison."