Manifest - S01 E15 - Le grand méchant loup

"James Griffin, braqueur et auteur d’un double-homicide ressort sans aucun dommage de l’East River, après avoir passé plus de trois jours dans l’eau. 82 heures et 8 minutes, précisément. 8-2-8. Il s'agirait donc d’un nouveau « réapparu », comme Ezekiel. Saanvi confirme qu’il a le même marqueur sanguin. A peine a-t’il repris connaissance qu’il a un « appel », une vision d’explosion. Un attentat à la bombe aura lieu à Manhattan. Mais plutôt qu’indiquer tout de suite le lieu, il préfère négocier l’info contre son immunité. Michaela cherche par tous les moyens à le toucher pour le convaincre de faire le bien plutôt qu’utiliser l’appel à des fins personnelles. Mais il ne fléchit pas, bien décidé à utiliser au maximum ce nouveau pouvoir. Griffin serait donc bien le loup qu’a dessiné Caleb. Jared rencontre Ezekiel, il a une méfiance instantanée à son égard. Un confrère de Saanvi, qui a été témoin d’une crise liée à son agression, lui propose son aide : il connaît un bon thérapeute. Elle décline la proposition."