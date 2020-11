Manifest - S01 E09 - Les sanglots longs de l'automne

"A peine descendue du vol 828, Autumn Cox est arrêtée car elle est sous le coup de plusieurs mandats d’amener. Elle réapparaît pour demander de l’aide à Ben : elle faisait partie des cobayes de SP et est parvenue s’échapper. Ben la conduit à la chaufferie, il y est rejoint par Saanvi et Fiona Clarke. Puis Vance. Au même moment, les expériences reprennent dans le labo de SP sous les ordres de Lawrence Benson : il montre à distance au Major les progrès réalisés. La puissance des décharges infligées à Marko est telle que tous les passagers les ressentent : Caleb, Michaela, Ben, Fiona…sous les yeux de Vance. Qui décide enfin d’intervenir dans l’entrepôt où on suppose que les passagers sont retenus. Grace apprend que Ben a été renvoyé de son travail. Elle découvre également que Caleb a quitté seul la maison, il est parti d’urgence aider son père. C’est lui en effet qui révèle aux hommes de Vance où se trouvent les passagers-cobayes. L’intervention permet de libérer tout le monde. Mais une explosion survient. Vance meurt et Jared est grièvement blessé. Michaela supplie la force qui leur envoie les appels intérieurs de le sauver. Jared se réveille et demande à Michaela de rester près de lui. Grace demande à Ben de partir de chez eux. On apprend qu’Autumn est une taupe au service de SP et Lawrence Benson."