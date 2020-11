Manifest - S01 E02 - Une musique dans la tête

Les vingt passagers du vol 828 présents sur le tarmac lors de l’explosion de l’appareil sont confinés et interrogés un par un par la NSA. Ben se fait interpeller par un autre passager, Radd, qui a besoin de lui pour aider son fils, Adio, qui est en prison. Grace a du mal à se montrer dénudée devant Ben. Ce dernier entend de la musique que les autres n’entendent pas. Michaela va voir son capitaine pour reprendre le travail. Celui-ci l’informe qu’elle devra passer une série de tests, dont une évaluation psychologique. Alors qu’il marche dans les rues de New York, Ben entend de nouveau de la musique et rencontre Radd, qui joue du violon. Ce dernier lui redemande d’aider son fils, en prison pour un cambriolage qu’il n’a certainement pas commis. Radd sait que la sœur de Ben fait partie de la police et il pense qu’elle pourra les aider à obtenir une visite. C’est le cas. Ben et Radd rendent visite à Adio, qui leur assure être innocent. Ils se rendent ensuite à la bijouterie où était employé Adio et où a eu lieu le vol, mais tout semble accuser le jeune homme. Grace emmène Caleb faire les magasins pour remplacer les sets de construction qu’il avait avant sa disparition. Mais alors qu’ils marchent dans la rue, l’enfant se fait arrêter par une dame qui lui récite une prière, ce qui effraie Grace. Ben découvre une cicatrice dans le dos de sa femme en allant se coucher. Celle-ci lui répond qu’elle l’a eue en faisant de la plongée, à la surprise de Ben qui a toujours rêvé d’en faire. Michaela surprend Grace au téléphone avec son amant. Elle lui conseille de tout dire à Ben avant qu’il ne découvre la vérité.