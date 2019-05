Manifest - S01 E10 : Premières minutes

Dans la maison sur la plage où sont rassemblés tous les passagers sauvés des expériences, Autumn les voit tous avoir un soubresaut en même temps. Elle appelle Saanvi et Fiona, mais les deux scientifiques ne comprennent pas ce qui se passe. Saanvi pense que le mieux serait de réunir tous les passagers présents lors de l'explosion de l'avion pour faire le point sur la situation. Ben se rend à la cérémonie en l’honneur de Vance. Powell s’avance vers lui et lui demande de s'en aller. En partant, Ben se fait accoster par un journaliste, Aaron Glover, qui affirme détenir un podcast appelé "Porte 828". Ben refuse de lui parler, mais l’homme lui apprend qu’un hélicoptère transportant le Major s’est posé à Red Hook, une heure avant l’explosion de l’usine chimique. A la maison sur la plage, Saanvi annonce à Michaela qu’elle a appelé les 18 passagers présents sur le tarmac. Tous ont accepté de venir. Michaela s’approche d’un des passagers catatoniques, Paul Santino, que sa femme n’est pas venu chercher dans le hangar quand l’avion a atterri. Ayant vécu la même chose, Michaela lui touche le bras. Elle a alors une vision dans laquelle elle se voit dans une tempête de neige. Une voix d’homme lui dit : "Trouve-la". Michaela en conclut qu’elle doit retrouver la femme de Paul. Tous les passagers sont réunis dans la maison sur la plage. Michaela leur raconte sa vision dans la tempête . Fiona Clarke leur explique qu’elle faisait des recherches sur la conscience collective qui peuvent justifier leurs appels intérieurs. Le capitaine Daly demande à Ben de le suivre à l’extérieur et il lui explique qu’il ne fait pas confiance à Clarke. Il ne veut pas rester et préfère continuer ses propres recherches seul. Ben demande à Autumn si elle a entendu parler du Major quand elle subissait des expériences à la ferme.