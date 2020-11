Manifest - S01 E13 - Faire une croix

Ezekiel refuse de rentrer à New York. Michaela reste avec lui pour en savoir plus. Ils entendent tous les deux une même voix leur intimant de repartir. Tentant de comprendre ce message, ils retournent dans la grotte où Ezekiel était bloqué. A New York, Saanvi découvre qu’Ezekiel a le même marqueur d’ischémie que tous les passagers. Des hommes jettent une brique à travers la fenêtre de la famille Stone. Grace demande à Ben de revenir à la maison.