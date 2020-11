Manifest - S01 E16 - Date de départ

Caleb casse des jouets dans sa chambre, frustré d’avoir découvert quelque chose dans un appel intérieur. Il refuse de se confier à ses parents et ne veut parler qu’à Ezekiel. Jared montre à Michaela le casier judiciaire d’Ezekiel, prouvant qu’il a été arrêté plusieurs fois, y compris pour agression. Il a peur pour elle et il lui demande de se méfier de lui. Il décide de le faire suivre. Griffin est libéré de prison. Ben, Michaela, Saanvi et Ezekiel perçoivent alors tous les trois le même appel intérieur : "Empêche-le". Ils en déduisent que cela concerne Griffin et Saanvi se demande s’ils ne doivent pas l’empêcher de nuire pour de bon. Michaela et Ben s’y opposent, sachant que les appels les ont toujours poussés à faire de bonnes actions et non de mauvaises. Saanvi a une nouvelle crise d’angoisse quand un technicien de laboratoire lui annonce avoir découvert le marqueur spécifique dans le sang de Griffin et aussi de Caleb. Elle est surprise par le docteur Matthews, qui lui donne les coordonnées de sa thérapeute...