Manifest - S02 E01 - Attachez vos ceintures

La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au niveau du ventre. Avant d’être transportée à l’hôpital, elle demande à Ezekiel de s’enfuir. Dans un état second, elle ressent un appel intérieur : elle est à nouveau dans l’avion mais cette fois, il chute et Caleb, assis à côté d'elle, lui demande de sauver les passagers. Deux mois plus tard. Ben essaie de retrouver le maximum de passagers du vol 828 afin de déterminer s’ils savent quelque chose au sujet de la date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024. Grace et Ben annoncent à tout le monde que la famille va s'agrandir. Saanvi poursuit ses séances de thérapie auprès du major, qu’elle pense être une psychiatre. En convalescence chez son frère, Michaela reçoit une carte postale d’Ezekiel, envoyée du Canada. Si elle est heureuse de le savoir loin, elle souhaite avant tout prouver son innocence afin que la police ne soit plus à sa recherche.