Manifest - S02 E02 - Un autre revenant

Vance est vivant. Il se fait seulement discret pour pouvoir arrêter ceux qui ont tenté de l’éliminer. Il a repéré un important mouvement de fonds destiné à financer une enquête secrète sur le vol 828. Grace ressent un appel via le bébé qu’elle attend. Les appels sont donc transmissibles génétiquement. Cela prouve que l’enfant est bien de Ben. Saanvi tente d’isoler "l’anomalie 828". Ben rencontre TJ, un étudiant, passager du vol, qui commence à ressentir des appels. Olive se sent plus seule que jamais depuis que sa mère ressent aussi des appels. Elle se tourne vers L'église des revenants. Saanvi a compris que sa thérapeute était le major. Avec l’aide de Vance, elle lui tend un piège, mais elle se trahit. Le major disparaît. Ben croise Suzanne, une ancienne collègue devenue doyenne de la fac de TJ. Il y voit une opportunité de travailler à nouveau.