Manifest - S02 E04 - Otages du 828 - Premières minutes

Michaela et Ezekiel sont réunis par un appel dans une banque au moment où celle-ci va être braquée par Logan Strickland, un passager du vol 828. Ce dernier veut accéder aux coffres pour y prendre un objet qui pourrait, selon lui, le sauver de la date fatidique. Ben poursuit un autre appel qui va aussi le conduire à la banque. Ensemble, ils découvrent que l’objet convoité par Logan est une boussole ayant appartenu à son père et sur laquelle est gravé un paon, comme celui qui est déjà apparu à Ben. Selon Logan, cette boussole sauve les membres de sa famille depuis des générations. Avant de partir menotté, il la confie à Michaela et Ben.