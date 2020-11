Manifest - S02 E05 - La guerre des mondes

Trois ans plus tôt, Grace et Olive sont à une fête foraine. Elles se font lire les cartes par une voyante. Celle-ci leur conseille de se tourner vers l’avenir et d’envisager la possibilité que tout finira par rentrer dans l’ordre. Olive prépare le prochain office avec Isaiah à L'église des revenants quand ils entendent des bruits dans la salle principale. Des tagueurs sont venus tout casser. Isaiah se fait frapper en essayant de les arrêter. Olive déclenche l’alarme incendie et s’enfuit. Elle demande ensuite à Adrian de ne pas dire qu’elle était présente sur les lieux, de peur que ses parents apprennent qu’elle fait partie de la communauté. Ben et T.J. essaient de comprendre ce que signifie la gravure du paon sur la boussole que Michaela a récupérée à la banque.