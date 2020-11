Manifest - S02 E06 - Images du passé

Saanvi et Ben organisent une grande réunion placée sous le signe de retrouvailles émouvantes pour les passagers du vol 828. Jared en apprend plus sur la campagne de dénigrement de plus en plus forte à l'égard de ceux qui étaient à bord. Le passé de Zeke menace de détruire sa nouvelle vie.