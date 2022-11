Manifest - S03 E01 - A la dérive…

Un appel de Caleb conduit Ben, accompagné de Vance, à Cuba, à la recherche d’un objet en lien avec le vol 828. Il y découvre avec stupéfaction la dérive de l’appareil, trouvée au large par deux pêcheurs. Cette découverte déclenche un appel extrêmement fort pour Caleb et Ben, ainsi que Michaela, en voyage de noces avec Ezekiel au Costa Rica. La main de Ben, qui a touché la dérive, devient soudain brillante. Alertées, les autorités cubaines se lancent à la poursuite de Ben et Vance. Ben parvient à quitter le pays, mais Vance est arrêté. L’appel permet à Michaela et Ezekiel de sauver Angelina Meyer, une jeune femme séquestrée par ses parents. Ben et Grace la recueillent à son retour aux Etats-Unis. Saanvi est toujours hantée par le meurtre de Kathryn Fritz, alias "Le major". La disparition de cette dernière inquiète sa fille, qui se rend au poste de police de Michaela car elle sait que sa mère travaillait sur le vol 828. Elle demande à Jared de la retrouver. Ben commence à croire qu’ils sont tous morts à bord du vol 828 et ont ressuscité. Mais dans quel but ?Comme Ezekiel avant eux, les trois kidnappeurs de Caleb reviennent à la vie.