Manifest - S03 E03 - La pièce manquante

Suite à son retour de Cuba, Vance est interrogé par la NSA sur les raisons de sa disparition. Jared apprend que Kathryn Fitz est "Le major" et que Saanvi a eu affaire à elle. Il décide d’aller la voir pour tenter de récupérer des informations sur sa disparition. Suite à un appel, Ben fait la connaissance d’Eagan Tehrani, un joueur d’échecs un peu étrange qui était sur le vol 828. Michaela interroge Pete pour tenter de retrouver les deux autres dealers. Mais celui-ci met rapidement fin à l’entretien. Peu après, Michaela entend le cœur d’Evie. Elle se rend chez ses parents et trouve Glen mort, terrassé par une crise cardiaque. De leur côté, Ben et Eagan sauvent un jeune garçon dans un bâtiment où sont stockées des œuvres d’art, après avoir analysé leurs appels.