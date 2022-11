Manifest - S03 E04 - Le Département Eureka

Michaela, Ezekiel et Angelina poussent Pete Baylor à suivre un appel qu’il a ressenti, tout comme Jace et Kory. En effet, ils pensent que cela pourrait le sauver de sa date fatidique, mais aussi que cela le poussera à révéler où se trouve Jace et ainsi à sauver Caleb. Cet appel permet à Michaela de faire arrêter l’ancien entraîneur des trois hommes qui s’avère être un dealer. Une fois l’appel accompli, Pete se résout à révéler où est Jace. Si les accès d’empathie d’Ezekiel les aident dans leur quête, ils sont de plus en plus violents. L’enquête de Jared sur la disparition de Kathryn Fitz progresse au point de le rapprocher dangereusement de la NSA.