Manifest - S03 E05 - Les trois ombres

Michaela et Drea investissent le camping-car de Jace avec une équipe d’intervention. L’homme n’est plus là, mais à l’intérieur du véhicule, Michaela découvre un étrange dessin sur le mur, représentant trois ombres. Suite à quoi, elle ressent un appel, qui la mène à expliquer à sa coéquipière la vérité sur les appels intérieurs. Alors qu’il parle avec Angelina venue lui rendre visite à la prison, Pete est emmené à Eureka pour subir des examens, mais il n’est pas d’accord. Ben lui propose un accord : il accepte de se faire examiner et en échange, il l’aide à retrouver son frère, Jace, et à annuler leur mort, qui doit se produire le lendemain. Michaela rend visite à Kory à l’hôpital pour savoir si lui aussi a ressenti l’appel intérieur qui a mené Jace à faire son dessin avec les trois ombres. Kory lui indique que dans l’appel intérieur, ils sont dans une forêt et que Jace a l’intention de la tuer. Olive se rend à l’université pour demander à Levi de l’aider à déchiffrer le message des trois ombres.