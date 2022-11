Manifest - S03 E06 - Le chaînon manquant

Toujours à la recherche de Caleb, Michaela se bat avec Jace et tombe dans un ravin pendant qu’Ezechiel la cherche. Ben décide de partir pour suivre l’appel de Pete et Angelina insiste pour les accompagner. Ils déposent Olive à l’université pour qu’elle continue d’étudier le papyrus et tente de trouver la clé de l’appel. Ezechiel retrouve Michaela et parvient à la sortir de ravin, mais celle-ci s’est démis l’épaule. Ben appelle Jared et lui demande de poser des questions à Kory. Jared découvre que Kory a disparu. Grace et Tarik sont coincés car les pneus de leurs voitures ont été crevés. Ils décident de se réfugier dans le cellier de leur enfance, caché dans les bois, avec les enfants. Jace finit par trouver l’endroit où Grace et Caleb se cachent. Il se dirige vers la maison dans l’intention de tuer Caleb. Ben ressent un appel le prévenant que Caleb est en danger. Il se dirige lui aussi vers la maison avec Pete et Angelina. Michaela et Ezechiel demandent à Jared de les rejoindre. Olive retrouve miraculeusement le morceau de papyrus manquant et parvient à reconstituer l’image.