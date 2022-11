Manifest - S03 E07 - La cargaison mystérieuse

Un appel intérieur amène Michaela, de même que tout un groupe de passagers, à suivre un immense nuage noir qui les conduit à Eureka. Parmi ces passagers figure Eagan Tehrani. Ils aperçoivent Ben sortir du site de la NSA. Eagan et quelques passagers enlèvent Ben pour le faire parler. Qu’y a-t-il là-bas et en particulier dans l’aile nord-est ? Ben se déclare prêt à les aider. Michaela retrouve Ben et arrête Eagan. Ben le libère en payant sa caution. Grace, Olive et Caleb rentrent à la maison. Olive convainc Angelina de ne pas les quitter. Saanvi découvre que les passagers ainsi que les autres revenants portent tous des traces des éléments naturels constituant le saphir. Cela lui permet de garder son poste au sein d’Eureka. Jared revoit Sarah.