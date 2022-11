Manifest - S03 E08 - Les vestiges du passé

Le docteur Gupta explique à Ben que tous les revenants partagent le même marqueur sanguin, qui s’avèrent être des traces de saphir, comme sur l’appareil et sur le bois flotté que le Vatican a envoyé à Eureka. Ben ressent alors un appel, dans lequel il voit les photos d’une douzaine de passagers s’enflammer. Michaela ressent elle aussi un appel, où elle se brûle avec une carte du jeu de tarot d’Al-Zura, présentant un volcan en éruption. Le frère et la sœur se réunissent pour essayer de comprendre l’appel qu’ils ont ressenti. Leurs recherches les mènent à une passagère : Rachel Hall. Mais en se rendant chez elle, ils découvrent que son mari vit aujourd’hui avec la sœur de Rachel, Hannah, qu’il a épousé pendant la disparition du vol. Le couple apprend à Ben et Michaela qu’ils ont fait une demande d’injonction d’éloignement pour se protéger de Rachel, qui n’a pas du tout accepté leur union. Mais les apparences sont trompeuses. En poursuivant ses recherches, Saanvi découvre que le morceau de bois flotté est vieux de six mille ans et l’un de ses collègues lui apprend qu’il a été trouvé près d’un volcan endormi. Sachant qu’il vient du sud de l’Arménie, Saanvi en déduit qu’il s’agit du Mont Ararat et que le morceau de bois flotté n’est autre qu’un morceau de L'arche de Noé, ce que lui confirme le docteur Gupta.Michaela découvre que Jared sort avec Sarah, la fille du Major. Elle se dit heureuse pour lui, mais Ezekiel ressent qu’elle est jalouse grâce à son don empathique.