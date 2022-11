Manifest - S03 E09 - La montée des eaux

Sur le site d’Eureka, le docteur Gupta souhaite rendre la dérive au Vatican. Saanvi insiste pour faire un dernier test elle-même. Michaela et Zeke ont invité Jared et Sarah à dîner. Michaela demande à son mari de «sonder» les pensées de cette dernière. Ben est dans son garage inondé. Il appelle Grace et celle-ci lui révèle qu'il s'agit d'une vision. Eagan arrive chez eux et tous les deux tentent de résoudre l’appel. Pendant le dîner, Michaela se regarde dans un miroir et voit des larmes de sang couler de ses yeux. A Eureka, Saanvi poursuit les tests sur la dérive et ses yeux se mettent à saigner. Dans le garage, Ben et Eagan se font attaquer par un lion imaginaire. Les Stone comprennent que Saanvi est en danger et Michaela décide d’aller la retrouver à Eureka.