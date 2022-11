Manifest - S03 E10 - L'épreuve par le feu

Les passagers ont un appel intérieur commun où ils se voient prendre feu. Caleb cache Angelina dans sa chambre. Ben est convoqué à son audience préliminaire, mais la juge lui annonce que des mesures de répression commencent à être prises à l’encontre des passagers et elle fixe sa caution à 500 000 dollars. Grace utilise le dépôt de garantie de son futur restaurant pour payer la caution, suite à quoi Ben est assigné à résidence avec un bracelet électronique. Bowers annonce à Michaela que tous les dossiers impliquant des passagers du vol 828 allaient être examinés par le FBI et les siens en particulier. Saanvi avoue à Vance qu’elle a jeté le morceau de L'arche de Noé dans la fissure créée par le séisme. Ce dernier la renvoie d’Eureka. Elle retrouve ensuite Michaela au poste de police pour avouer le meurtre du major. Mais Bowers apprend à Michaela que ses supérieurs veulent la cantonner au travail administratif. Elle démissionne et quitte le poste avec Saanvi avant que celle-ci ne soit passée aux aveux. Angelina aide Caleb à se rendre à Eureka pour voir la dérive de l’avion.