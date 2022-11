Manifest - S03 E12 - L'ennemi de mon ennemi est mon ami

Michaela ressent un appel. Elle est à bord de l’avion, du sang coule des murs. Elle hurle et personne ne l’entend à part Bethany. De retour dans la réalité, elle va voir Bethany qui lui apprend que dans l’appel, Eagan était à bord de l’avion, et qu’il essayait d’ouvrir une issue de secours en plein vol. Eagan reconnaît avoir ressenti l’appel également et lui dit qu’il a vu un genre de corbeau. Puis, à la faveur d’un autre appel, Michaela comprend qu’Adrian va faire du mal à un des passagers. Vance appelle Ben pour lui dire que Caleb est sur le site d’Eureka. Avec l’aide d’Olive, il se débarrasse de son bracelet et se rend sur place avec Grace. De son côté, Michaela culpabilise de ne pas pouvoir dire à Jared la vérité sur Saanvi. Sur le site d’Eureka, Caleb révèle ses brûlures. Grace fait venir Saanvi pour le soigner et une analyse révèle que l’épiderme de Caleb est recouvert de saphir. Le Dr Gupta refuse d’interrompre les expériences sur la dérive, malgré l’insistance de Ben et Grace qui sont convaincus que l’état de Caleb est directement lié aux tests. Puis Ben comprend qu’il faut que la dérive retourne dans l’océan, là où elle a été trouvée. Il convainc Vance de l’aider à l’enlever. Caleb, lui, parvient à toucher la dérive et disparaît, sous les yeux horrifiés de ses parents. De son côté, Jared comprend que Saanvi a quelque chose à voir avec la mort du Major.