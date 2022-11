Manifest - S03 E13 - Veillez les uns sur les autres

Malgré la disparition de Caleb, le Docteur Gupta refuse de renvoyer la dérive au fond de l’océan. La NSA et elle-même souhaitent poursuivre les tests. Grace et Olive retrouvent les derniers dessins de Caleb qui, une fois déchiffrés, désignent l’endroit où jeter la dérive. Avec une référence très personnelle pour le Docteur Gupta, qui finit par être convaincue que la science n’explique pas tout. Tous ensemble, ils décident de désobéir à la NSA et la Directrice Zimmer pour aller rendre la dérive à l’océan. Ben et Saanvi, aidés des Garde-Côtes, s’en chargent. La dérive disparaît soudain, une fois dans l’eau, mais sans que Caleb réapparaisse. La colère grandit chez les passagers rassemblés par Eagan et Adrian et maintenant rejoints par Angelina. Eagan, aidé de Randall, décide de s’introduire chez Vance pour rassembler des éléments contre la NSA. Mais le cambriolage vire à la prise d’otage lorsqu’ils découvrent un des fils de Vance dans la maison. Les deux hommes sont arrêtés suite à l’intervention de Jared et du SWAT. Jared finit par reconstituer le puzzle et oblige Michaela à reconnaître que Saanvi et Vance sont impliqués dans le meurtre du Major. Il lui en veut de le mettre dans une situation qui l’oblige à quitter Sarah pour ne pas avoir à lui mentir à jamais sur la mort de sa mère. Juste au moment où il commençait à se remettre de sa rupture avec Michaela. Michaela tente toujours de résoudre l’appel intérieur dans lequel apparaît Adrian. Persuadée d’abord qu’il va tuer quelqu’un, elle finit par comprendre qu’il va en fait provoquer un meurtre par ses paroles. Rejointe dans l’appel par Ben et Saanvi, elle réalise que le meurtrier est Angelina, qui va tuer Grace pour pouvoir enlever Eden, son ange gardien. Dans ses derniers instants, Grace voit revenir Caleb, qui a maintenant le même âge qu’Olive. A Eureka, le Commandant Dale réapparaît soudain dans le cockpit du vol 828. Avant de disparaître soudain avec l’appareil.