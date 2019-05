Manifest - Saison 01 Episode 06 - La fièvre bulgare

Caleb est soudain pris d’une forte fièvre et doit être hospitalisé d’urgence. Saanvi et Ben réalisent qu’ils parlent bulgare dans son délire. Ils font le rapprochement avec Marko Valeriev, un passager bulgare qui est introuvable depuis qu’ils ont tous quitté le hangar. Michaela et Ben mènent leur enquête. Ils découvrent que cinq bus ont quitté le hangar avec des passagers. Un de ces véhicules a disparu avec à son bord onze passagers, tous étrangers ou sans proches sur le sol américain. Leurs recherches les dirigent vers Unified Dynamic Systems, une multinationale ainsi que vers une ferme hautement sécurisée. Michaela et Jared en sont chassés avant d’avoir pu voir quoi que ce soit. Michaela finit par raconter à Jared ce qui lui arrive depuis son retour. Persuadé que la NSA est derrière tout ça, Ben menace Vance de tout révéler à la presse. Mais ce dernier déclare ne pas savoir de quoi il s’agit. Une fois Ben parti, Vance, intrigué, décide d’aller voir cette ferme. Elle est vide. Mais il y trouve un pansement ensanglanté, trace d’expériences récentes.