Manifest - S01 E12 - La disparition de Cal

Grace a prévenu la police suite à la disparition de Caleb. Le lieutenant Jackson et une vingtaine de policiers sont donc chez les Stone pour interroger les témoins et effectuer des prélèvements. Ben arrive et s’isole avec Grace pour lui dire qu’elle n’aurait jamais dû appeler la police. Michaela les rejoint en emmenant Autumn dans sa voiture, qu’elle soupçonne d’être l’espionne du Major. Ben raconte toute la vérité à Grace. Il lui explique que le Major recherche Caleb car il a le don de dessiner des choses qui se sont produites ou ne vont pas tarder à arriver. Pour se justifier, il montre à sa femme le carnet de croquis de leur fils, dans lequel ils découvrent un dessin où on les voit en train de regarder le carnet de croquis, ce qui prouve que Caleb a bien des dons de médium. Sur un autre dessin, on voit Caleb assis par terre dans une chalet en bois et sur d’autres, des paysages. Ben comprend que leur fils leur a laissé un plan. Apparemment, il se trouverait actuellement à la campagne. Michaela se rend compte qu’une des pages du carnet à été déchirée. Elle soupçonne Autumn de l’avoir retirée afin qu'ils ne voient pas où Caleb est retenu. Puis, Grace reconnaît un endroit que Caleb a dessiné : Tannersville, où elle est allée l’été précédent. Michaela fait appel à Jared pour qu’il vienne chez Grace et Ben. Il doit faire croire à ses collègues que Caleb a été retrouvé sain et sauf chez son grand-père. Le lieutenant Jackson et les équipes de police quittent donc les lieux. Grace et Ben décident de prendre la route pour Tannersville en empruntant l’un des pick-ups de Danny pour ne pas se faire repérer par le Major. Michaela emmène Autumn au poste pour l’interroger. Cette dernière lui annonce qu’elle n’est pas la seule concernée.