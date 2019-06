Manifest - S01 E14 - L'église des revenants

Michaela propose à Ezekiel de s’installer chez elle quelques jours. Celui-ci ressent un appel intérieur pendant la nuit : il entend un grattement à la porte et en l’ouvrant, un loup lui saute dessus. Caleb ressent le même appel au même moment, mais il refuse d’en parler à ses parents ou à Ezekiel. Lourdes rend visite à Michaela pour savoir si Jared et elle ont une liaison. La jeune femme ne peut pas lui mentir et Lourdes quitte Jared. Le capitaine Riojas demande à Michaela et Jared de se relayer sur les quais du fleuve, là où les recherches continuent pour retrouver la fourgonnette du braqueur. Adrian a créé un mouvement : L'église des revenants, dont les adeptes vouent un culte aux passagers du vol 828 et les croient capables d’accomplir des miracles. A l’hôpital, Saanvi reçoit la visite d’une jeune femme, Alice, qui lui demande de soigner le cancer de son mari. Saanvi lui explique qu’elle ne peut rien pour lui car il ne fait pas partie de son étude, mais elle accepte quand même de se rendre chez elle. Sur place, Alice, qui est en fait une adepte de L'église des revenants, la gifle et la menace avec une arme, persuadée qu’elle peut accomplir un miracle pour sauver son mari. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Saanvi, Ben se rend à l’hôpital et trouve un prospectus de L'église des revenants sur le sol de son bureau. Il se rend dans les locaux du mouvement et affronte Adrian.