Manifest - Saison 01 Episode 01 - Vol retour

La famille Stone rentre d’un séjour en Jamaïque. Suite à un surbooking, ils se retrouvent à bord de deux vols distincts. Le premier voyage se déroule sans encombre. Le second, le vol Montego Air 828, traverse une zone de fortes turbulences. A l'atterrissage, tous les passagers et l'équipage apprennent par la NSA que plus de cinq ans et demi se sont écoulés depuis leur décollage. Cinq ans et demi d’une vie passée sans eux, dans laquelle tout le monde les a crus morts. Michaela et son frère, Ben, apprennent que leur mère est morte. Jared, le fiancé de Michaela, a épousé sa meilleure amie. Saanvi, chercheuse médicale, découvre que son travail, inachevé lors de son départ, a en fait déjà permis de sauver des centaines d’enfants atteints de cancers. Cal, le fils de Ben, condamné par une leucémie et qui était également sur le vol 828, a maintenant de fortes chances de guérir grâce à ce nouveau traitement. Cal retrouve sa sœur jumelle, qui a désormais cinq ans de plus que lui. Michaela, qui est lieutenant de police, commence à entendre une voix. Certains passagers et membres de l'équipage, dont Michaela et Ben, sont irrésistiblement attirés vers la piste d'atterrissage où l'avion est stationné. Sous leurs yeux, il explose...