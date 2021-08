Marble Mania, l’incroyable course de billes (la suite)

Après les Pays-Bas et l'Allemagne, le jeu d’habileté et de chance « Marble Mania, l’incroyable course de billes », débarque en France. 2 équipes de 3 célébrités s’affronteront successivement dans des jeux d’adresse (Penalty, Mini-golf, Montagnes russes…etc) afin de gagner le plus de billes possibles pour participer aux épreuves de chance qui mettront leurs nerfs à rude épreuve dans des parcours de billes impressionnants (Une fête foraine, un circuit de formule 1, une jungle…etc).Dans cette incroyable course de billes, les 6 célébrités vont s’opposer et combiner agilité, bonne humeur, chance, esprit de compétition et parfois mauvaise foi pour espérer atteindre la finale et remporter le plus d’argent possible pour l’association caritative de leur choix. Une finale où 6 000 billes seront lancées sur une piste gigantesque. Camille Combal, le maître du jeu, sera accompagné de Yoann Riou qui nous régalera de ses commentaires décalés et imprévisibles. Une promesse de rire et surtout de tension jusqu’à la ligne d’arrivée !Pour ce deuxième numéro, Camille Cerf, Lola Dubini, Booder, Titoff, Jean-Luc Lemoine et Frank Leboeuf ont accepté de participer à cette nouvelle expérience unique en son genre. Un seul mot d’ordre : ne pas se laisser déstabiliser par ses concurrents dissipés pour remporter ce jeu et repartir avec la plus grosse somme pour leur association. Des défis d’agilité, de la compétition, de grands moments de fous rires et beaucoup de chance, voilà le programme de « Marble Mania, l’incroyable course de billes ».