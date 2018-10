MARBLEGEN sur TFOU à partir du dimanche 4 novembre

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TF1 |

La plus grande compétition de Marblegames au monde ouvre ses portes à Olympia !

Dans un monde où le jeu de billes est devenu l'un des sports les plus populaires, les tournois de Marblegens, billes magiques aux pouvoirs extraordinaires, font fureur. Formant l’équipe des Météores, Aïssa, Cosmo, Luna et Sam, décident de participer aux MARBLEGAMES d'Olympia, l'un des plus grands tournois de la planète !





Malgré leur manque d'expérience dans la compétition, nos quatre amis sont prêts à affronter les meilleures équipes du monde et comptent bien remporter le tournoi. Leur objectif : empêcher le terrible Marcellus King de s’emparer de la puissante bille Mercure, récompense offerte aux vainqueurs. Cette bille, l’une des cinq Marble Origines, donnerait des pouvoirs sans limite à cet homme sans scrupule…





Générique interprété par Evan et Marco sur des paroles de Soprano